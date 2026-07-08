miércoles, julio 8, 2026
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Tiryaki USA se solidariza con Venezuela tras terremotos

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CARACAS.-Estamos profundamente tristes por los devastadores terremotos en Venezuela. Nuestros pensamientos están con cada una de las familias afectadas y estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos de ayuda donde más se necesiten.

En la primera fase de nuestra respuesta, entregamos paquetes de alimentos a 1,000 familias y realizamos una importante contribución financiera para ayudar a World Central Kitchen a brindar asistencia alimentaria de emergencia a miles de personas más.

Esto es solo el comienzo. A medida que las comunidades comienzan el largo camino hacia la recuperación, seguimos comprometidos a apoyar al pueblo de Venezuela y a continuar brindando nuestra ayuda a quienes más lo necesitan.

Nota de prensa

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