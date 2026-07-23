Más 26 mil estructuras fueron inspeccionadas después del terremoto

CARACAS.-El ministro de Transporte, Francisco Garcés, informó que hasta el momento se han inspeccionados más 26 mil estructuras luego del doble terremoto que se registró hace casi un mes y que sacudió varias zonas del país.

«De estas, 60% hasta ahora va asignándole color verde y entre 22% amarillas y 18% rojas«, dijo en entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio.

Garcés estima que a principios del próximo mes podrían llegar a las 40 mil inspecciones para avanzar hacia las siguientes etapas.

Precisó que en el estado La Guaira se han inspeccionado más de ocho mil estructuras, de ellas, un 48% poseen la calcomanía verde mientras que un 52% están clasificadas con amarillo y rojo, «siendo equivalentes ambos colores con un 26% si no me equivoco, o 25 y 27%».

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El también presidente de la comisión presidencial para la evaluación de la habitabilidad de las viviendas e infraestructuras, comentó que actualmente cuentan con un aproximado de 600 y 700 ingenieros que evalúan las zonas afectadas por los sismos.

Adelantó que próximamente brindarán a la población los «elementos técnicos que les permita reparar los daños no estructurales«, así como los lineamientos para la reparación de las afectaciones estructurales leves y mayores.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio