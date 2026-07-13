TAP Portugal reanudará vuelos desde y hacia Venezuela este lunes

CARACAS.- La aerolínea TAP Air Portugal tiene previsto reanudar los vuelos desde y hacia Venezuela a partir de este lunes 13 de julio.

Las frecuencias son:

TP3185 | 13 JUL | LIS-VLN | 12:15-16:00 | E0/339

TP3185 | 13 JUL | VLN-LIS | 19:00-10:45+1 | E1/339

Asimismo, TAP añadió en un comunicado que contactó con pasajeros que tenían reservas desde el 27 de junio hasta el 16 de julio que no solicitaron reembolso, a los cuales les llegará una notificación directa de la aerolínea para indicar su preferencia de viaje.

Unión Radio