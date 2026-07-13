Polvo de Sahara estará sobre el país durante esta semana

CARACAS.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que durante esta semana se esperan la presencia de leve a moderada del Polvo de Sahara sobre el territorio, lo que según indicó, limitará el desarrollo de nubosidad.

De acuerdo con el pronóstico publicado a través de las redes sociales proyectó que los vientos alisios generarán lluvias de intensidad variable sobre el oriente venezolano. Asimismo, estima precipitaciones sobre la Guyana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia.

Las lluvias serán motivadas por la intensa actividad de la Zona de Convergencia Intertropical y la vaguada monzónica en el extremo más occidental de Venezuela, según detalló el Inameh.

Sobre el desplazamiento de las onda tropicales, aseguró que no se espera su presencia sobre el país durante esta semana.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio