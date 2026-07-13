Así inicia la semana con la cotización del dólar

CARACAS.- El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que este lunes 13 de julio el dólar se cotizará en Bs 721,34 mientras que el euro tendrá un valor equivalente en Bs 823,94.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el organismo financiero especificó que este esquema de cambio es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.

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