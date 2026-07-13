Proponen régimen fiscal especial para facilitar donaciones tras los terremotos

CARACAS.- Tras la ocurrencia de desastres naturales como los sismos del pasado 24J, las normativas y reglas tributarias se activan para regular el tratamiento de pérdidas de activos, deducibilidad de donaciones y los planes estatales de contingencia fiscal.

Héctor Orochena, consultor, auditor, investigador y experto en Ciencias Fiscales y tributación, estima necesario que “el gobierno venezolano establezca un régimen muy especial para las donaciones que se vienen en camino”.

Considera que el Ejecutivo tiene “la responsabilidad de emitir una especie de decreto especial que regule específicamente el tema de las donaciones. “Las organizaciones no gubernamentales -ONG- a partir de este momento, tienen un papel muy importante, van a dedicar un tiempo muy largo y van a invertir importantes recursos que necesitan ser canalizados de forma efectiva”.

Explica que esta normativa extraordinaria debería regir “tanto para que los donantes puedan deducir el Impuesto Sobre la Renta de estas donaciones, como para los beneficiarios, las ONG “donativos que a su vez van a ser canalizados para la sociedad civil afectada y no tengan la necesidad de pagar ISLR o quedar sometidas al régimen establecido en la Ley de Sucesiones y Donaciones”.

A su juicio, es “importante que se tomen en consideración estos aspectos porque nuestra Ley de ISLR tiene un tratamiento muy particular en materia de donaciones”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio, explicó que las leyes que controlan las ONG tienen que pasar por un proceso legal de inscripción ante el SAREN y muchas veces el registro de las donaciones “pasa por un tamiz administrativo sumamente engorroso en algunos casos».

“En ese sentido, debería establecerse un régimen especial, temporal, que permita facilitarle a estas ONG entregar las donaciones de la forma más sencilla posible, cumpliendo con las disposiciones de la Ley de ISLR y la de Sucesiones y Donaciones“.

“Un régimen transitorio, temporal que permita facilitar la tarea y, ¿por qué no decirlo?, dejar de ser un desestímulo para aquellas empresas que tienen el deseo de hacer importantes donaciones”, remarcó.

Insistió en que “esa pareciera ser la primera línea de pensamiento en este camino de reconstrucción del país que nos toca seguir adelante”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio