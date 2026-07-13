ONU dará 100 millones de dólares para acciones ante El Niño

GINEBRA.-La ONU dijo este lunes que se prepara para desembolsar hasta 100 millones de dólares de un fondo que dedica únicamente a emergencias para reforzar las acciones preventivas ante el fuerte fenómeno de El Niño que se avecina.

«En apoyo de esa respuesta, estamos planificando, aplicando las lecciones del pasado, innovando, coordinando a la comunidad humanitaria. Nuestros preparativos se basan en pronósticos más sofisticados», anunció el secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher.

El anterior episodio de El Niño, entre 2023 y 2024, dejó a decenas de millones de personas necesitadas de alimentos, nutrición, agua, saneamiento, atención sanitaria, apoyo agrícola y protección, recordó.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha confirmado que El Niño evolucionará rápidamente en los próximos meses hasta convertirse en un episodio fuerte, lo que acentuará la probabilidad de fenómenos extremos y desastres naturales.

Si el fenómeno de El Niño de hace dos años fue fuerte, este tiene el potencial de ser aún peor, según los científicos.

EFE