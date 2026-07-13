Hospital de campaña español en Parque del Este limita atención a emergencias

CARACAS.- El Hospital de Campaña START de la Cooperación Española, instalado en el Parque del Este, tras la emergencia del doble terremoto del 24 de junio, atiende actualmente a un promedio de entre 200 y 300 personas diarias.

Al menos 2 cuadras de cola se perciben en los alrededores del parque de personas que desean ser atendidas en el Hospital instalado por el Consulado de España.

Sin embargo, hoy la afluencia es mucho más voluminosa con respecto a días anteriores. Se han colocado carteles a los alrededores de la entrada del Parque del Este informando que no se van a atender pacientes de enfermedades crónicas. Solo se atienden urgencias y medicina general de pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, curas y puntuales, psiquiatría, psicología y fisioterapia.

Este es un hospital que por lo general está atendiendo unas 200 personas diarias y, en la cola de hoy vemos mucho más. Se nos ha informado que en estas primeras semanas atendieron unas 1800 personas, pero más de 2100 consultas.

En este momento se tuvo que crear un pre-triaje en la entrada, justamente para ir pudiendo descifrar y atender de entrada cuáles son los tipos de emergencia.

Las personas que solo necesitan un récipe se atienden en este punto. Otros han venido incluso del oeste de la ciudad pensando incluso que esto era una detención generalizada y que no necesitaba hacer una urgencia.

Por supuesto expresan su molestia, consideran que los otros centros asistenciales donde han acudido están colapsados.

El llamado es a verse entonces estrictamente cuando sea una emergencia, tomando en cuenta que es un hospital de campaña.

Muchas personas han venido para acá por considerar además que otros centros asistenciales están colapsados.

SPLL/Unión Radio