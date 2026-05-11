Sospechoso de intentar asesinar a Trump se declara no culpable de cuatro cargos federales

WASHINGTON.- Cole Allen, el sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró este lunes no culpable de los cuatro cargos federales en su contra durante una comparecencia ante un tribunal en Washington.

Allen, que permanece detenido en lo que avanza el proceso, está acusado de intento de magnicidio, lo que podría acarrearle cadena perpetua, junto a otros dos delitos relacionados con el uso y transporte de armas de fuego y un cuarto por agresión a un agente con un arma mortal.

El hombre, de 31 años, fue detenido el pasado 26 de abril tras burlar un control de seguridad e intentar irrumpir, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, en el salón de un hotel de Washington donde se celebraba la cena, con presencia de Trump; la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otras autoridades.

Este ingeniero y profesor de California burló corriendo un control de seguridad y se cree que disparó contra un agente antes de ser reducido por las fuerzas del orden.

EFE