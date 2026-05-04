Sindicalistas de ASI reiteran que se deben recuperar las tablas salariales

CARACAS.- La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI), Marcela León, enfatizó que la petición del gremio es que el gobierno establezca un sueldo ajustado a las tablas salariales y que respete los contratos colectivos de los trabajadores.
«Hay que recuperar nuevamente las escalas salariales, el salario por regiones, sectores, ramas de industria; y en el sector privado, el salario vía contrataciones colectivas. Eso es lo que se quiere, no que todos estemos estandarizados y homologados a salario mínimo; porque eso es para las pensiones y jubilaciones. El salario mínimo es para aquellos que no tengan contrato colectivo ni tablas salariales (…) lo ideal es que en tres meses nosotros tengamos un salario mínimo», expresó.
En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio, León recordó que han participado en al menos tres foros de diálogo en los cuales han elevado sus peticiones para exigir sus derechos laborales, aguinaldos, vacaciones y seguridad laboral.
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