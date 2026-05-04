Sindicalistas de ASI reiteran que se deben recuperar las tablas salariales

CARACAS.- La presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI), Marcela León, enfatizó que la petición del gremio es que el gobierno establezca un sueldo ajustado a las tablas salariales y que respete los contratos colectivos de los trabajadores.

«Hay que recuperar nuevamente las escalas salariales, el salario por regiones, sectores, ramas de industria; y en el sector privado, el salario vía contrataciones colectivas. Eso es lo que se quiere, no que todos estemos estandarizados y homologados a salario mínimo; porque eso es para las pensiones y jubilaciones. El salario mínimo es para aquellos que no tengan contrato colectivo ni tablas salariales (…) lo ideal es que en tres meses nosotros tengamos un salario mínimo», expresó.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , León recordó que han participado en al menos tres foros de diálogo en los cuales han elevado sus peticiones para exigir sus derechos laborales, aguinaldos, vacaciones y seguridad laboral.

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