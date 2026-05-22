Regresan al país más de 130 indocumentados en primer vuelo humanitario desde Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ.- Un total de 134 venezolanos indocumentados, 45 de ellos menores de edad, regresaron este viernes a su país en el primer vuelo humanitario de retorno voluntario coordinado desde Panamá y financiado por Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Migración informó que esta «operación permitió el retorno seguro y digno de 58 hombres, 31 mujeres y 45 menores de edad, quienes viajaron acompañados de sus familiares, como parte de una iniciativa orientada a promover la reunificación familiar y brindar asistencia humanitaria a personas en condición de vulnerabilidad«.

La fuente oficial agregó que este primer vuelo marca el inicio de futuras operaciones de retorno voluntario y asistencia humanitaria «desarrolladas entre Panamá y Venezuela en favor de una migración ordenada, segura y regular«.

«Esta acción se ejecuta en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos de América», en julio de 2024, «fortaleciendo la cooperación internacional para atender los flujos migratorios irregulares y facilitar mecanismos de retorno seguro y asistido», agregó un comunicado oficial.

Al amparo del convenio con EEUU, que establece que ese país paga los traslados, Panamá ha realizado decenas de vuelos de repatriación de ciudadanos indocumentados de varios países, incluidos venezolanos que triangulaban con Colombia para poder llegar a Venezuela dada la suspensión – entre julio de 2024 y mayo de 2025 -de los vuelos directos entre el país centroamericano y Caracas.

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EFE