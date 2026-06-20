Trump asegura que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que «no habrá peajes» en el estrecho de Ormuz «durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni tampoco después de que expire ese plazo».

El mandatario escribió este mensaje en su red Truth Social después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y EEUU el pasado 28 de febrero.

EFE