Sector ganadero afirma que diversidad de productos cárnicos cubre 40 % del mercado nacional

CARACAS.- La presidenta de Asocabra y Unión de Criadores Ovinos de Venezuela (Ucove) y directora de Criabufalos de Venezuela, Marlene Arenas, aseguró que en la actualidad el país maneja entre un 30-40 % de productos cárnicos en el mercado, con mayoría en la carne de búfalo y derivados, además de la carne de oveja y cabra.

«En el caso de la cabra y la oveja siempre han estado presente en el venezolano. Sin embargo, aunque esté presente muy pocas veces, no vas al supermercado y dices ‘dame medio kilo de carne molida de cordero’, es un tema de cultura que lo hemos venido trabajando y teniendo mucha aceptación, eso nos agrada y de alguna manera sí ha ido entrando al mercado y sí ha sido aceptado y esos niveles del 40 % vamos a irlos aumentando».

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio , la representante gremial subrayó que el trabajo del productor a nivel nacional «no se deteniene» en la producción de ganado, dando así que «de unos 10 años para acá una serie de productores apostaron y decidieron introducir genética nueva» para el desarrollo del búfalo y nuevas razas de ovejas y cabras.

«Hoy en día tenemos más de 24 razas que podemos estar por encima de cualquier país de Latinoamérica, incluso continental».

Asimismo, detalló que está científicamente comprobado que la carne de cordero contiene mejores beneficios y mayor calidad para personas en etapa de crecimiento y personas mayores. «Es una carne con menos grasa, con menos fibra y hace que sea más sano».

Por otra parte, Arenas, que también es miembro del comité organizador de la IV Expoferia Nacional Bufalina, Ovina y Caprina 2026, indicó que el próximo domingo los productores de todas partes del país llegarán a la capital para el evento que de efectuará desde el 13 al 17 de mayo.

«Nosotros nos hemos preparado para traerle un desarrollo de recreación para todas las edades, hay shows infantil, de magia, hay granjas de contacto, nos visitarán criaderos de caninos, en la noche tendremos festivales musicales, repertorio del ciclo de conferencia para el ciclo formativo. La feria va a ser completa, vamos a tener más de mil animales en exposición, comercio, una gastronomía criolla, carne en vara».

Carlos Padilla/Unión Radio