Sector empresarial de Carabobo impulsa inversión extranjera

CARACAS.- En la ExpoFedecámaras Carabobo, el sector empresarial presentó un conjunto de propuestas para impulsar alianzas comerciales y la inversión foránea en pro de fortalecer la economía.

El presidente de Fedecámaras-Carabobo, Jorge Aroca, indicó que se deben agilizar acciones para dinamizar el sector.

«En la medida que podamos recuperar el financiamiento, la inversión, la sustitución de maquinarias obsoletas, estaremos viendo como el sistema de articulación productiva irá creciendo», apuntó.

Igualmente en la actividad, el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, señaló que debe trabajar en unión y tomar decisiones inmediatas.

«La formación de nuestro personal es el acceso a la tecnología, es el factor igualador con las empresas de afuera, tener vocación exportadora, hacemos un llamado a los inversionistas que quieran venir a Venezuela, el riesgo no es venir a Venezuela, el riesgo es llegar tarde», dijo.

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