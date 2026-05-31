Policía de Colombia confirma 7 capturas por delitos electorales

CARACAS.- El general Mauricio Rico, director de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Colombia, confirmó 7 nuevas capturas por posibles delitos electorales.

«De las 7 personas, 5 de ellas fueron capturadas en el Departamento del Cauca, en la ciudad de Popayán, gracias a una llamada que de inmediato pone en conocimiento de un hecho irregular, se hace el monitoreo a través de las cámaras de circuito cerrado de televisión, se desplaza un personal de la Policía y ubica en la vía pública a 5 personas» apuntó.

Unión Radio