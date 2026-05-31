Colombia empieza el conteo de los votos para presidente

BOGOTÁ.- Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo después de ocho horas de votación para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro, una decisión que puede ir a segunda vuelta el próximo 21 de junio si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos.

Las urnas abrieron a las 8.00 hora local y cerraron a las 16:00 hora local, e inmediatamente comenzó el conteo de los votos por parte de la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios y que se espera tenga resultados consolidados unas dos horas después.

«En el día de hoy millones de colombianos han votado de manera pacífica, han salido de manera copiosa a las diferentes puestos y mesas de votación, más de 122.000, a ejercer sus derechos políticos con total y absoluta libertad», dijo el registrador nacional, Hernán Penagos, tras el cierre de los comicios.

Destacó el «espíritu democrático» de estas elecciones que transcurrieron sin mayores incidentes pese a que la campaña estuvo marcada por varios hechos de violencia política y ataques guerrilleros en diferentes parte del país.

Para estas elecciones fueron llamados a las urnas más de 41 millones de ciudadanos y dada la alta afluencia de votantes en algunos lugares se espera que supere el 54,9 % de la primera vuelta de 2022.

«Hoy pueden confiar en la autoridad electoral», agregó el funcionario, quien explicó el proceso de conteo de votos y el posterior escrutinio, ya que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha puesto en duda la transparencia del proceso electoral.

Las encuestas de intención de voto dan como favorito al senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, el mismo de Petro, seguido por el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y por la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático.

Sin embargo, las encuestas indica que ninguno alcanzará la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta, por lo cual es muy probable que sea necesaria la segunda ronda en tres semanas.

EFE