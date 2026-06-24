Secretario del Tesoro de EEUU dice que el dólar será «eje central» del comercio venezolano

NUEVA YORK.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este miércoles en una entrevista con la cadena CNBC que «la nueva Venezuela va a facturar en dólares» y que esta moneda será el «eje central» de su comercio.

«La nueva Venezuela va a facturar en dólares (…). No se le permitía convertir ni realizar transacciones en dólares y ahora el dólar va a ser el eje central de su comercio», aseguró Bessent en el programa ‘Squawk Box’ de CNBC.

Bessent también destacó a CNBC que, de igual forma, los iraníes «faturarán en dólares»: «Todo lo que estamos haciendo está impulsando de nuevo al dólar. Nunca ha dejado de ser el eje central del sistema monetario mundial, pero lo estamos reforzando».

Además, dijo prever que, «cuando termine el conflicto entre Rusia y Ucrania», Moscú «querrá volver al sistema del dólar, porque es nuestra liquidez, nuestros mercados de capitales, la profundidad y la amplitud que todos desean tener».

«El dominio del dólar es esencial», aseveró.

EFE