martes, julio 7, 2026
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Se esperan lluvias por el desplazamiento de la onda tropical N°24 sobre el país

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CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que este martes la onda tropical número 22 se desplaza sobre la Guayana Esequiba y que su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada Monzónica generará precipitaciones y descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico, durante este 7 de julio se esperan lluvias sobre la Guayana Esequiba, Bolívar, Llanos Occidentales, Andes, Zulia y el nororiente del país.

El Inameh indicó que en horas de la mañana se observará nubosidad de parcial a fragmentada y lluvias o lloviznas en áreas de Delata Amacuro, Centro Norte Costero, Centro Occidente y Llanos Centrales.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio

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