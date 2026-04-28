Se cumple un año del apagón que afectó a España, Portugal y Francia

CARACAS.- Un año del apagón que afectó a 12 millones de personas en Europa, donde en pocos minutos, trenes detenidos y semáforos apagados en la mayoría de ciudades españolas sembraron el caos.

El apagón paralizó durante horas la cotidianidad de ciudadanos españoles, portugueses y franceses. Comercios cerraron ante la imposibilidad de realizar pagos, trabajadores de empresas donde no contaban con generadores de electricidad tuvieron que abandonar sus puestos, y diversas industrias se paralizaron en cadena con el paso de las horas. Posteriormente, la madrugada del 29 de abril se restableció gradualmente el servicio eléctrico.

Tras 365 días del suceso, sigue sin conocerse su origen. Desde entonces, se ha generado diversos informes de los agentes económicos implicados y la apertura de varias investigaciones.

Finalmente; el 17 de abril, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia inició 20 expedientes sancionadores donde uno fue dirigido a Red Eléctrica Española por infracción grave contra la ley del sector eléctrico, mientras que los restantes fueron a empresas privadas.

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