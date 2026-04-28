Emiratos Árabes Unidos se retira de la OPEP el #1May por crisis en el estrecho de Ormuz

DIBÁI.- Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ por las «perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz» a partir del próximo 1 de mayo de 2026, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

La agencia señaló que esta decisión es impulsada «por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta».

Asimismo, señaló que «las tendencias fundamentales indican un crecimiento continuo de la demanda mundial de energía a medio y largo plazo», y defendió que «la estabilidad del sistema energético mundial depende de la disponibilidad de suministros flexibles, fiables y asequibles».

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

El ministro de Energía e Infraestructura del país, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, defendió que la retirada de la OPEP «refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo».

EFE