Salida de Emiratos de la OPEP impulsa expectativas sobre producción petrolera venezolana

CARACAS.- Franco Vielma, analista del portal digital Misión Verdad, evaluó el retiro de los Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y cómo afecta a la producción y comercialización de crudo en el contexto actual en paralelo al rol de Venezuela en la industria.

Explicó que el retiro de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP puede analizarse desde diferentes perspectivas. Principalmente, destaca su modelo de negocios que apuesta por una estrategia comercial de aumento de ventas por volumen de productos petroleros, dada su capacidad instalada para lograrlo.

«Ellos están produciendo o estaban produciendo antes de febrero 3,5 millones de barriles de petróleo al día, cuando tienen la capacidad instalada para sacar 5,1 millones de barriles de petróleo al día. Entonces ellos, para cumplir con las cuotas de la OPEP, pues tenían una capacidad restringida y apuestan a esa estrategia«, señaló.

Asimismo, mencionó que la política comercial de la OPEP es mantener los precios en un nivel medio alto, favorable para la estructura fiscal de otros países como Arabia Saudita, Rusia y Venezuela. Además, agregó que el contexto geopolítico actual se alinea con la salida de Emiratos, puesto que permanecía como uno de los miembros más importantes de la organización.

Subrayó que las complicaciones que padecen las rutas de suministro de crudo conllevan un ciclo de precios altos, lo que por consecuencia puede provocar impactos en los derivados líquidos del petróleo como gasolina, diésel, entre otros. «Allí se van a ver los impactos graves, porque en este caso las cadenas de suministro están sufriendo una trombosis; es decir, el sistema circulatorio del petróleo y toda la cadena de refinación está sufriendo una trombosis que compromete la seguridad energética«, manifestó en entrevista concedida a Esther Quiaro para el programa Al Instante de Unión Radio .

Por otro lado, la industria gasífera sufre diversas afectaciones en cuanto a su infraestructura y comercialización, puesto que gran parte del producto se pierde al ser almacenado. Estas complicaciones debilitan la producción eléctrica e industrial en países europeos.

Indicó que Venezuela juega un papel relevante en la exportación de productos al contar con una capacidad de producción expandible. «Tiene las posibilidades de seguir incrementando su producción durante el año 2027 (…) lo va a hacer en un momento en el que la avidez por el producto petrolero se va a mantener, independientemente de lo que ocurra en el estrecho de Ormuz«, dijo.

Unión Radio