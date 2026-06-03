Rusia felicita a Raúl Castro y ofrece su «firme apoyo» a Cuba

MOSCÚ.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, felicitó este miércoles por su 95 cumpleaños al expresidente cubano Raúl Castro, al que ofreció el «firme apoyo» de Moscú ante la «presión externa sin precedentes» contra la isla caribeña.



«En el marco de la presión externa sin precedentes con la que se topa el pueblo cubano, de nuevo expresamos nuestra firme solidaridad y apoyo», señala el telegrama de felicitación colgado en la web ministerial.



Subraya que Rusia tiene intención de seguir «trabajando codo con codo en el fortalecimiento de la cooperación tanto a nivel bilateral como en la arena internacional en aras de la formación de un orden mundial multipolar justo».



«Rusia valora altamente su gran contribución personal al establecimiento y reforzamiento de las multifacéticas relaciones ruso-cubanas de asociación estratégica, cimentadas en las sólidas tradiciones de amistad y respeto mutuo», añade.



Además de afirmar que Raúl Castro es un ejemplo de «desinteresado servicio a la patria, a su pueblo y a los ideales de la Revolución Cubana», resalta que para «millones de personas en todo el mundo (usted) es un símbolo de estoicismo, coraje, patriotismo y voluntad inquebrantable».



Castro, exministro de las Fuerzas Armadas durante medio siglo y actual «líder al frente de la revolución cubana», según la terminología oficial, celebra su cumpleaños en un momento crítico para el sistema comunista que implantó con su hermano Fidel en Cuba a partir de 1959.



La isla se encuentra sumergida en la mayor crisis económica, social y energética en más de siete décadas y en el cénit -por el momento- de la campaña de máxima presión de EE.UU. que, además de un bloqueo petrolero y nuevas sanciones secundarias, no descarta una intervención militar.

Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo arribó a las costas cubanas en marzo pasado, aliviando parcialmente la escasez de combustible en la isla. EFE

