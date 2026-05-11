Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta de elecciones de Perú contra Fujimori

Lima.- El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta de las elecciones de Perú frente a la candidata de derecha Keiko Fujimori, con un ajustado margen sobre el también de derecha Rafael López Aliaga que se hace prácticamente irreversible al alcanzar el 99,68 % del escrutinio.

A falta de contabilizar un estimado de 60.000 votos, Keiko Fujimori se lleva el 17,17 % de los votos válidos al sumar 2.867.517 apoyos, seguida en segundo lugar por Roberto Sánchez con el 12 % al obtener 2.003.902 sufragios; mientras que López Aliaga queda tercero con el 11,91 %, al aglutinar 1.989.428 votos.

La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 14.474 votos, lo que solo podría ser revertido si el ultraconservador se lleva una cuarta parte de los votos que faltan por contar y el izquierdista no incrementar su votación.

Sin embargo, en la capital, Lima, la única zona de Perú donde López Aliaga es el candidato más votado con alrededor del 20 % de los votos válidos, apenas quedan por escrutar unos 16.000 votos.

En el resto del país, la votación del exalcalde de Lima (2022-2025) y líder del partido Renovación Popular es en ocasiones residual, en una relación diametralmente opuesta a Sánchez, donde sus apoyos se concentran especialmente en las zonas rurales, a medida que los votos se alejan más de las ciudades y núcleos urbanos.

El ultraderechista mantiene en pie sus denuncias de un fraude en su contra pese a que todavía no ha presentado pruebas concretas y presiona al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que no proclame los resultados y haga una auditoría internacional al proceso, lo que alteraría el calendario electoral.

López Aliaga considera que fue supuestamente perjudicado de manera deliberada por los organizadores de las elecciones ante los grandes retrasos que se produjeron el día de las elecciones en la apertura de numerosos locales de votación en Lima, su bastión electoral, por falta de material electoral.

EFE/Unión Radio