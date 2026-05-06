Retornan al país cinco niños y cinco adultos con apoyo de Naciones Unidas

CARACAS.-Cinco niños y cinco adultos retornaron a Venezuela gracias al trabajo conjunto entre organismos de seguridad del Estado y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, informó el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.

«El día de hoy 5 de mayo 2026 se logró el retorno a Venezuela de 4 grupos familiares, entre ellos 5 niños y 5 adultos«, indicó Vuelta a la Patria en su canal de Telegram.

No se precisó si esa cifra corresponde al total de personas retornadas este martes. Tampoco indicó si llegaron por vía aérea ni su lugar de procedencia.

EFE