Representantes denuncian altos costos en las matrículas de colegios privados

CARACAS.- Representantes de colegios privados del país denuncian altos costos de las matrículas escolares que no cuentan con el consenso de los padres para estimar los cálculos.

Los representantes del Colegio San Agustín de El Paraíso, Yorman García y Daniel Ocanto, alegan que la instrucción pedagógica de la casa de estudios es buena, pero no están de acuerdo con las mensualidades.

«El colegio ha venido implementando modalidades para el establecimiento de las matrículas y de las mensualidades que no están acordes a las estructuras de costos que estableció el Ministerio de Educación (…) nosotros pasamos de formalizar la inscripción de 600 dólares a tener que cancelar 940 dólares para formalizarla», explicó García.

Por su parte, las representantes del Colegio Cristo Rey, Marzzia Mogollón y Ámbar Pérez, denunciaron que la institución dejó de realizar las asambleas que se realizaban con los padres para determinar el costo de la matrícula.

«Decidimos no participar en las votaciones, para que de esta manera obligar a la presencialidad, pero no tuvimos respuesta. A través de cartas, correos electrónicos, grupos de los salones, pero no obtuvimos respuesta (…) queremos ver reflejada la calidad educativa, porque todo lo tenemos que pagar nosotros», detalló Mogollón.

Igualmente, agregó que el colegio pide a los padres un costo de 15 mil dólares solamente en mantenimiento de los aires acondicionados; aunado a diversas reparaciones que tienen que ser costeadas por el bolsillo de los representantes.

A su vez, Ámbar Pérez destacó que acudieron ante la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde), para que intervengan en esta situación.

Postura de Andiep

Entretanto, el director general de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), Fausto Romeo Monte, comentó que estos cálculos deben incluir un 9% que establece la Ley de Pensiones, lo que representa entre 15$ y 20$ por estudiantes.

«Cuando hablamos de un colegio de 3.000 estudiantes, donde hay obreros, administrativos, profesores, una plantilla de al menos 400 trabajadores, eso representa entre 15$ y 20$, por el concepto de la Ley de Pensiones que es obligatorio para toda empresa», alegó.

Romeo Monte aseguró que en el caso del Colegio San Agustín, por poseer una certificación internacional, los maestros tienen que ser bien remunerados.

Unión Radio