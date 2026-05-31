Paloma Valencia apoyará a de la Espriella para la segunda vuelta

CARACAS.- La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata presidencial del partido uribista Centro Democrático, que terminó en tercer lugar en las elecciones de este domingo, anunció que apoyará en la segunda vuelta al abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, el más votado de la jornada.

«Hoy como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anunció mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda», expresó Valencia luego de conocerse los resultados de las elecciones.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta de elecciones presidenciales que se efectuarán el próximo 21 de junio en el país neogranadino.

Unión Radio/EFE