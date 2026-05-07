Realizarán primer Congreso Popular de Telecomunicaciones en Miranda

CARACAS.- Estiman que para mediados de mayo se lleve a cabo el Primer Congreso Popular de Telecomunicaciones en el estado Miranda, una iniciativa que será un puente entre las empresas de telecomunicaciones y las comunas del país.

Paola Artahona, ingeniera civil y secretaria de telecomunicaciones de la gobernación de Miranda, destacó que con el desarrollo de esta propuesta se evidenció el liderazgo femenino en las telecomunicaciones, y con estos espacios se busca impulsar proyectos que permitan visibilizar el rol del feminismo en esta área.

Al respecto, señaló que el movimiento Violeta Red nació del «cyberfeminismo», para determinar los métodos que garanticen la seguridad en espacios digitales. A través de campañas para diagnosticar los índices de violencia en la red, desarrollaron un termómetro digital para identificar cuándo se está en presencia de este.

Durante la entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio , explicó que generaron una plataforma de Violeta Red que cuenta con especialistas en telecomunicaciones, psicólogos y abogados, para que las personas se eduquen, identifiquen los tipos de violencia digital y puedan reportar.

Señaló que esta iniciativa busca que con la tecnología se pueda construir un espacio que «tenga sororidad técnica, pero también ética algorítmica».

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Mariangel García / Unión Radio