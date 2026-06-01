Cuatro personas mueren al accidentarse un avión Cessna en el centro de Colombia

BOGOTÁ.- Cuatro personas murieron al accidentarse un avión Cessna al despegar del aeropuerto de Villavicencio, capital del departamento de Meta, en el centro de Colombia, informó este lunes la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC).

El aparato, un Cessna 206 con matrícula HK2521 pertenecía a la empresa ARALL, indicó la DIACC y se accidentó al despegar del aeropuerto Vanguardia hacia la localidad de La Macarena, también en el Meta.

El organismo activó los protocolos de emergencia y ordenó el traslado urgente de un equipo especializado de investigadores hacia el lugar de los hechos para determinar las causas del accidente.

«Este personal será el encargado de recopilar la evidencia técnica y testimonial necesaria para determinar las causas que originaron el siniestro», indicó la DIACC en un comunicado.

La entidad informó que la pista de aterrizaje del aeropuerto Vanguardia, de Villavicencio, se encuentra operativa, pese al accidente y las investigaciones pendientes.

Por su parte, el Ministerio de Transporte lamentó el accidente y expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos en un mensaje publicado en su cuenta de X.

EFE