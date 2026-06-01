Presidenta encargada busca «acabar con la matraca y la extorsión» en el sistema de Justicia

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, manifestó este lunes que con la reforma del sistema de justicia penal que impulsa desde el Eejecutivo quiere terminar con los actos de corrupción y extorsión que ejercen quienes administran la Justicia contra la ciudadanía.

«Quiero acabar con la matraca y la extorsión, se acabó, ya basta, el pueblo venezolano lo pide. Y yo pido la colaboración de nuestro país, pido la colaboración de los organismos involucrados», dijo.

La mandataria ofreció las declaraciones pasada la 1:00 de la tarde durante la instalación de la denominada «Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal» en el Coliseo de Petare del municipio Sucre, en el estado Miranda.

Rodríguez considera injusto que policías, fiscales, jueces y otros funcionarios honestos paguen igual que los corruptos; por ello puso a disposición de la ciudadanía la línea de denuncias de extorsiones 0800EXTORSION.

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