Protección Civil-Táchira descarta emergencia por combustión de carbón

CARACAS.- En el municipio Sucre del estado Táchira descartan emergencias por veta de carbón superficial que hizo combustión.

El director de Protección Civil en esa entidad, Yesnardo Canal, indicó que la situación no reviste peligro para los habitantes.

«Se visualizó una veta que se le conoce como manto carbonífero que son superficiales prácticamente, donde el momento de generarse un asentamiento o alguna grieta, genera combustión producto del oxigeno y de lo que son materiales vegetales que podrían tener cercanía internamente de esta veta«, apuntó.

Canal agregó que la veta tiene 10 años de formada y no hay motivo de alerta.

Unión Radio