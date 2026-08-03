lunes, agosto 3, 2026
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Sube a 6.125 el número de muertos por los terremotos

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AME437. CARABALLEDA (VENEZUELA), 18/07/2026.- Personas instalan campamentos frente a edificios destruidos por terremotos este viernes, en Caraballeda (Venezuela). La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió a 5.069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740. EFE/ Miguel Gutiérrez
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CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ofreció este lunes un «balance informativo semanal» en el que se ubicó el número de muertos por los terremotos en 6.125.

La cifra se vuelve a actualizar luego del último balance ofrecido el 24 de julio.

En la actualización se da cuenta de 346.755 toneladas de escombros recogidos.

Se contabilizan 41.624 viviendas evaluadas: 25.325 habitables, 9.866 viviendas restringidas y 6.433 en alto riesgo. Se han entregado 287 viviendas.

Unión Radio

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