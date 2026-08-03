Sube a 6.125 el número de muertos por los terremotos

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, ofreció este lunes un «balance informativo semanal» en el que se ubicó el número de muertos por los terremotos en 6.125.

La cifra se vuelve a actualizar luego del último balance ofrecido el 24 de julio.

En la actualización se da cuenta de 346.755 toneladas de escombros recogidos.

Se contabilizan 41.624 viviendas evaluadas: 25.325 habitables, 9.866 viviendas restringidas y 6.433 en alto riesgo. Se han entregado 287 viviendas.

Unión Radio