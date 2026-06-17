EEUU dice que trabaja intensamente para apoyar a empresas del sector petrolero de Venezuela

CARACAS.- La Embajada de Estados Unidos en Venezuela indicó este miércoles que está trabajando intensamente junto al subsecretario interino del Departamento de Energía, Andrew Rapp, y otras autoridades para apoyar a las empresas norteamericanas que están invirtiendo en Venezuela para la recuperación petrolera y gasífera.

«Junto con el secretario adjunto interino del Departamento de Energía, Andrew Rapp, y el asesor principal de política del Consejo Nacional de Dominio Energético (NDEC), Toby Deen, continuamos trabajando intensamente con las autoridades interinas para apoyar la participación de empresas estadounidenses en la recuperación del sector petrolero y gasífero de Venezuela», dijo la legación en X.

La embajada acompañó el mensaje con unas fotos de la reunión que sostuvieron ambos funcionarios el viernes con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Avanzamos en la creación de un entorno propicio para la inversión estadounidense mediante reuniones productivas con altos funcionarios de las autoridades interinas», añadió la representación diplomática, que volvió a recordar que estos encuentros forman parte del plan de tres fases del presidente Donald Trump para Venezuela.

EFE