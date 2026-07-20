Productores argentinos esperan alcanzar 100 mil barriles diarios de petróleo para finales de 2027

CARACAS.- El presidente de la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela (Apav), Patricio Passet, afirmó que desde el sector tienen como meta llegar entre 80 y 100 mil barriles de petróleo diarios para finales del 2027 a través de su participación en el territorio nacional.

«Hemos podido cumplir nuestro plan que fue bastante agresivo el primer año. Nos dieron el campo con 600 barriles diarios y lo llevamos a un promedio de 10.000 barriles por día en menos de un año. Nosotros sabemos que tenemos la posibilidades, los recursos y tenemos los equipos técnicos», expresó.

En entrevista para el programa Al Instante que transmite Unión Radio , señaló que al aumentar la producción, también se ve beneficiada la ciudadanía ya que hay «mejores bonos, mejor forma de vida, mejores sueldos» que fungen para «sacar el país adelante».

Asimismo, aclaró que en estos momentos están enfocados en la inversión para ver las ganancias a largo plazo.

«Tiene un convenio (la empresa argentina Aldyl con PDVSA) que nosotros fuimos una SH (Servicios de Hidrocarburos) y ahora se emigró a un CPPH (Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos) que es el que está actual y obviamente con una readecuación en base a la nueva ley y el contrato es por 20 años. Se trabaja con mucha inversión de entrada y tienes que invertir mucho, entonces inicialmente las concesiones son a esa cantidad de años. Normalmente porque los primeros cinco y diez años son para invertir y la ganancia viene después».

Passet añadió que pese a los terremotos el sector petrolero no se vió afectado y que desde la Apav mantienen un plan para desarrollar producciones.

Unión Radio