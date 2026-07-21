Escultura de Messi hecha por Josué Benjamín se convierte en ayuda para afectados de La Guaira

CARACAS.-La solidaridad y el arte se unieron en un solo propósito, el artista plástico Josué Benjamín Figueroa, concretó este fin de semana con la venta de su escultura de Lionel Messi, cuyos fondos fueron destinados a la dotación de insumos médicos para los afectados por los terremotos en el estado La Guaira el pasado 24 de junio.

El joven venezolano comentó que la obra, elaborada en arcilla y que cuenta con una altura de tres metros, fue adquirida en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

«La escultura de Leo Messi se va para Maracaibo y dos camiones ful de, andadores pediatricos, sillas de ruedas, muletas, bastones, andadores para discapacidad se van para la Guaira«, compartió en Instagram.

Unión Radio