Centrales azucareros tienen la meta de duplicar la producción durante la venidera zafra en Portuguesa

CARACAS.- Durante la temporada de lluvias, los centrales azucareros entran en su fase de mantenimiento. Tal es el caso del Batalla de Araure, ubicado en Guanare, estado Portuguesa, el cual cuenta con un equipo de 25 trabajadores que ejecutan mejoras en el área de molinos en preparación de la zafra 2026-2027.

“Estamos haciendo una inversión en los filtros rotativos; teníamos unos que eran estáticos. Luego tenemos masa perforada (donde) estamos metiendo el molino uno y cinco para tener mejor extracción y mejor humedad para tener un mejor proceso de molienda y tener mejor calidad de bagazo y tracción para las calderas”, detalló el ingeniero Sandro Gallardo.

Explicó que estos trabajos permitirán duplicar la molienda de caña para pasar de las 161.000 toneladas de la última zafra a más de 300.000 toneladas en la venidera.

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