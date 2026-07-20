Palma: Terremotos del #24J dejarán una «honda huella» en la economía

CARACAS.- Pedro Palma, Master y Ph.D. en Economía, Master en Administración de Negocios, socio director de Ecoanalítica e individuo de número fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, opina que los terremotos del #24J dejarán una “honda huella” en la economía del país.

“Va a tener una honda huella sobre todo lo que es la vida de la nación, esa situación de tristeza por la pérdida de tantas vidas humanas, por la pérdida material de la casa de tantas familias necesitadas que, de la noche a la mañana, se ven que han perdido todo, es algo que realmente sobrecoge, encoge el alma y eso va a tener sin duda alguna un efecto social y también económico muy importante”, lamentó.

Sin embargo, Palma considera que “no va a tener un efecto catastrófico sobre los niveles de producción (…) el terremoto no afectó, por ejemplo, la infraestructura de producción de la principal industria del país, la petrolera, pero si afectó a pequeños y comercios”, subrayó en entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio.

A su juicio, la pérdida de pequeños negocios “va a tener implicaciones de carácter económico y también sobre los niveles de empleo y de crecimiento a comienzos de este año, después de que los sucesos del 3 de enero surgiera un optimismo, un gran interés por parte de los inversionistas extranjeros sobre el futuro de Venezuela”,

“Esas manifestaciones muy importantes acerca del interés por invertir en la principal industria, eso ha cambiado también e introduce un compás de espera porque las prioridades económicas obviamente han cambiado como producto de estos terremotos y la devastación generada”, añadió.

Insiste en que la prioridad ahora es atender precisamente a esos cientos de miles de personas, miles de familias que han quedado afectadas por el terremoto y darles un apoyo, sobre todo a las que quedaron sin nada y que no tienen recursos con que atender su carestía, eso implica que tendrán que hacerse revisiones en cuanto a las prioridades de gasto público”.

Expresó preocupación ante la brecha cambiaria que “en los últimos días hemos visto que se ha mantenido entre el tipo de cambio libre, al que todo el mundo tiene acceso y el tipo de cambio oficial que reporta el Banco Central BCV- diariamente”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio