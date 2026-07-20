Precipitaciones provocaron inundaciones y bloqueos de vías en varios sectores de Yaracuy

CARACAS.- El parte de autoridades indicó que el sector El Guayabo es uno de los más perjudicados por el desbordamiento de un canal de agua que atraviesa la zona.

Los residentes comentaron que las precipitaciones se prologaron desde la madrugada y, frente a la situación, activaron equipos de contingencia las autoridades locales para atender la emergencia mientras que cuadrillas de Yaracuy Bonito realizan el despeje de vías por la caída de varios árboles.

También hay que resaltar que esta localidad fue una de las más afectadas por los eventos que sufrió el país el pasado 24 de junio.

Unión Radio