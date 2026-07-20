Delcy Rodríguez entregó 200 viviendas en Fuerte Tiuna a familias damnificadas

CARACAS.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó este lunes 200 apartamentos en el complejo habitacional Ciudad Tiuna ubicado en Caracas, para familias que resultaron damnificadas tras los terremotos del pasado mes de junio.

Asimismo, como parte del Plan Venezuela Renace que surgió por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, señaló que se planificará la construcción de nuevos inmuebles y serán revisados los que estaban por culminar.

«Para que el año que viene alcancemos una cifra de 10.000 viviendas», expresó.

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