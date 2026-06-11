Procuraduría aparta de su cargo a Gloria Arizabaleta por ordenar suspensión del presidente Petro

BOGOTÁ.- La Procuraduría General de la Nación tomó dos decisiones de alto impacto político y jurídico que golpean directamente a congresistas del Pacto Histórico. Por un lado, suspendió provisionalmente a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta tras la polémica decisión de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. Por otro, abrió investigación disciplinaria y suspendió temporalmente al representante Agmeth Escaf por unas declaraciones en Blu Radio contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

La decisión contra Gloria Arizabaleta se produjo apenas 24 horas después de que la congresista, en su calidad de presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ordenara la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.

La Procuraduría expidió un documento de 14 páginas en el que argumenta que la representante habría podido incurrir en una falta gravísima al adoptar una medida para la cual, según el organismo de control, no tenía sustento legal suficiente. El argumento central de la Procuraduría es que la actuación de Arizabaleta podría configurar una conducta relacionada con el presunto delito de prevaricato, debido a que la suspensión del jefe de Estado habría sido ordenada sin competencia jurídica para ello.

La controversia surgió porque la Constitución establece procedimientos específicos para investigar y eventualmente sancionar a un presidente de la República. Diversos constitucionalistas y juristas han sostenido que una suspensión de esa naturaleza no puede ser decretada unilateralmente por la presidenta de la Comisión de Acusación y que, en todo caso, una decisión de fondo correspondería al Senado.

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Con información de Blu Radio/Unión Radio