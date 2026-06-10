Presidenta encargada llegó al país con «proyectos para el bien» de Venezuela

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó la noche de este martes de su llegada al país con «proyectos para el bien» de Venezuela, tras una gira de casi una semana durante la que visitó la India y Turquía con una agenda principalmente energética.

«Aterrizando en Venezuela con la satisfacción del deber cumplido», anunció la mandataria en un corto vídeo que publicó en redes sociales.

Rodríguez expresó que regresa a la nación «con muchas ilusiones y proyectos por la prosperidad y el bienestar de Venezuela toda», sin dar ningún detalle al respecto.

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EFE/Unión Radio