Presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió a la presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja

CARACAS.- La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, recibió este martes en Caracas a la presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), Kate Forbes, para reforzar la cooperación humanitaria en el país.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) indicó -en una transmisión- que es la primera visita oficial de Forbes a Venezuela, y que su propósito es «reforzar una gestión que se enmarca en el derecho internacional humanitario».

A la reunión también asistió Loyce Pace, directora regional para las Américas de la IFRC, así como el presidente de la Cruz Roja Venezolana (CRV), Luis Manuel Farías, y otras autoridades.

Por su parte, el presidente del Parlamento y hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, informó -en su canal de Telegram- que también se reunió con la presidenta de la IFRC, a quien le manifestó su intención de «acompañar la misión de este organismo y su voluntariado en la atención de los más vulnerables».

EFE