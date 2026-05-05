Presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja visita Venezuela

CARACAS.- La presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Rojay de la Media Luna Roja (IFRC), Kate Forbes, aterrizó en Venezuela en su primer viaje oficial al país, marcando un hito en el reconocimiento internacional al proceso de fortalecimiento de la Cruz Roja Venezolana. Con más de 40 años de trayectoria humanitaria, Forbes la segunda mujer en liderar la IFRC busca validar de primera mano los avances en transparencia, integridad y protección al voluntariado que impulsa la renovada directiva nacional.

Durante su visita, la presidenta de IFRC mantendrá una agenda centrada en la operatividad de campo y la modernización institucional, que incluye encuentros con voluntarios de diversos estados para conocer el impacto de la asistencia humanitaria en las comunidades. Asimismo, Forbes participará en actos académicos de alto relieve, como la inauguración de la Cátedra Libre de Humanitarismo y Cultura de Paz en la Universidad Central de Venezuela (UCV), reafirmando el compromiso del Movimiento Internacional con la educación y la resolución de conflictos.

Esta visita técnica y diplomática se produce en un contexto de reforma profunda para la institución venezolana, tras la reciente promulgación de la Ley de la Cruz Roja en marzo de 2026.

La presencia de Forbes consolida el respaldo de la red global a una Sociedad Nacional más abierta y sólida, orientada a elevar los estándares de gobernanza y rendición de cuentas para garantizar una respuesta eficiente y neutral ante las necesidades más urgentes del pueblo venezolano.

Unión Radio/Nota de Prensa