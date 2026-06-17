Posponen para el 22 de julio la próxima audiencia de Maduro y Flores

NUEVA YORK.- La próxima audiencia del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, prevista para el 30 de junio, fue aplazada hasta el 22 de julio, según solicitó el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

La Fiscalía, con el visto bueno de los abogados de defensa, pidió el aplazamiento al juez del caso, Alvin K. Hellerstein, en una carta enviada este lunes, en la que argumentó que el cambio de fecha es necesario «para evitar problemas logísticos y de programación en relación con la provisión de transporte seguro y seguridad para el 30 de junio«.

Además, se indicó en la misiva que el Gobierno excluirá para ambos acusados los días entre el 30 de junio y la nueva fecha de la audiencia del periodo establecido por la Ley de Juicio Rápido.

También afirmó que esa nueva fecha permitirá a la Fiscalía presentar pruebas que sostengan su acusación contra la pareja y que la defensa pueda revisar dichas pruebas y considerar qué mociones previas al juicio prevé realizar.

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