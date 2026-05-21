Planes para promover la cultura alimenticia saludable en Venezuela

CARACAS.- Orailene Macarri, diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Subcomisión de Alimentación y Nutrición, explicó que el plan para impulsar la cultura alimentaria sana en Venezuela siempre ha sido una política pública que tiene el objetivo de «volver a lo que somos y producimos en nuestra propia tierra».

Mencionó que a través del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, están diseñando un plan alimenticio que abarca a niños, madres y adultos mayores, destacando el consumo de miel de abeja en los infantes.

Resaltó, durante la entrevista concedida al programa « Al Instante» que transmite Unión Radio , que con la Ley de la Agricultura Urbana, se busca impulsar la producción, el consumo y reconocimiento de los alimentos venezolanos:«Estamos promoviendo la semana de la cachapa, el entierro de la sardina, los buñuelos de Yaracuy y el pan tachirense».

Macarri enfatizó que existen planes para reconocer al pan tachirense como Patrimonio Inmaterial Gastronómico de la Humanidad.

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Mariangel García / Unión Radio