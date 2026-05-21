Planes para promover la cultura alimenticia saludable en Venezuela

CARACAS.- Orailene Macarri, diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Subcomisión de Alimentación y Nutrición, explicó que el plan para impulsar la cultura alimentaria sana en Venezuela siempre ha sido una política pública que tiene el objetivo de «volver a lo que somos y producimos en nuestra propia tierra».
Mencionó que a través del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, están diseñando un plan alimenticio que abarca a niños, madres y adultos mayores, destacando el consumo de miel de abeja en los infantes.
Resaltó, durante la entrevista concedida al programa «Al Instante» que transmite Unión Radio, que con la Ley de la Agricultura Urbana, se busca impulsar la producción, el consumo y reconocimiento de los alimentos venezolanos:«Estamos promoviendo la semana de la cachapa, el entierro de la sardina, los buñuelos de Yaracuy y el pan tachirense».
Macarri enfatizó que existen planes para reconocer al pan tachirense como Patrimonio Inmaterial Gastronómico de la Humanidad.
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Mariangel García / Unión Radio