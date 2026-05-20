Esperan participación de al menos 60.000 personas en el Caminarte de este 30 de mayo

CARACAS.- Para la edición de Caminarte, este 30 de mayo, autoridades del municipio Chacao aseguraron que se espera la participación de más de 60.000 personas.

El evento, que une a la música y el arte, tendrá 673 talentos en escena, con agrupaciones musicales, danzas, ilustradores, muralistas y pintores. En la edición de 2025 participaron 50.000 personas.

“Esperamos tener por lo menos 60.000 personas, porque este es un evento que se ha hecho ícono en la cultura del caraqueño, del mirandino», expresó el alcalde de Baruta, Darwin González.

El director de Seguridad Ciudadana, Manuel Tangir confirmó que habrá despelgados mil funcionarios, entre Policía Nacional Bolivariana, Policía de Baruta, Protección civil Miranda, Protección Civil Nacional, Protección Civil Baruta y Policía de Miranda para garantizar la seguridad del evento y la vialidad entre las urbanizciones en cuyos alrededores se va a caminar.

“No solamente la seguridad en el evento, sino la vialidad, la transitabilidad dentro de dos urbanizaciones colindantes que son Las Mercedes y Colinas de Bello Monte, porque estamos haciendo un llamado a quienes vengan con sus vehículos se aparquen en los grandes estacionamientos que se encuentran en ellas y desde la Plaza Alfredo Sadel sean trasladados con unidades de transporte que estarán habilitadas”, expresó Tangir.

El evento contará con cinco tarimas y 80 puntos de arte en un recorrido de aproximadamente 20 kilómetros.

Unión Radio