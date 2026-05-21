ONG reporta 38 excarcelaciones en lo que va de semana

CARACAS.- La ONG Foro Penal informó este jueves que al menos 38 presos por razones políticas han sido excarcelados en lo que va de semana.

«Desde el lunes 18 de mayo hasta las 09:40 a.m. (13:40 GMT) del día de hoy, en el Foro Penal registramos y confirmamos 38 presos políticos excarcelados», indicó el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, en una publicación en X.

Asimismo, dijo que de este total, 36 son hombres y 2 son mujeres.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el pasado martes anunció la liberación de 300 de estos detenidos antes del viernes.

Gonzalo Himiob S. @HimiobSantome #21May Desde el lunes 18 de mayo hasta las 9:40 a.m. del día de hoy, en el @ForoPenal registramos y confirmamos 38 presos políticos excarcelados. 36 hombres y 2 mujeres. Seguimos verificando.

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