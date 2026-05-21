Cámara de Valores destaca formas en la que puede contribuir a estabilizar la economía

CARACAS.-El presidente de la Cámara Intermediaria de Valores, (Canimev), Juan Domingo Cordero, calificó de «importante» la reunión que sostuvieron con representantes del Banco Central de Venezuela (BCV) e indicó que están «a la altura para cumplir con nuestras funciones del mercado de valores como una herramienta que contribuye a la política monetaria, a la estabilidad económica del país, a la estabilidad inflacionaria«.

«Es una reunión importante donde estamos sentando las bases para ese futuro que viene de estabilización económica«, dijo en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio .

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Insistió en que existen múltiples formas en las que el mercado de valores puede «contribuir» a la estabilidad económica de Venezuela ante la situación que se vive en el país. «El mercado de valores es una herramienta de política monetaria de gran utilidad que el Banco Central, el Ejecutivo nacional y el ministerio de Finanzas puede utilizar para muchísimas aristas de la economía y con el objetivo principal que todos tenemos que es la estabilidad económica y la prosperidad económica del país», agregó.

«Ahorita para nosotros lo principal es el tema inflacionario y cómo puede perfilarse el mercado de valores como una herramienta de gran utilidad para que el Banco Central haga su política monetaria de estabilización de precios, recoger liquidez, inyectar liquidez en la economía, entonces perfectamente eso lo puede hacer a través del mercado de valores local, a través de la bolsa», agregó.

Cordero informó que han propuesto que las autoridades le permitan a las casas de bolsas «intermediar la deuda pública local».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio