Detienen a dos personas por el abuso de una niña en el parque de Montalbán

CARACAS.-Un hombre de 66 años de edad fue detenido por la presunta violación de una niña de 12 años en una zona boscosa de Parque Itagua de Montalbán en la ciudad de Caracas.

El sujeto identificado como Nelson González Torres fue sorprendido in fraganti por visitantes del parque y entregado ante los guardaparques, quienes dieron parte a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Aura Flores, madre de la niña abusada, también fue detenida por las autoridades tras presuntamente recibir pagos de hombres a cambio de encuentros sexuales con su hija.

Las autoridades mantienen la búsqueda de otro sujeto que estaría vinculado en el caso. Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público (MP).

Lourdes G. Soublette/Unión Radio