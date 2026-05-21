Viceministro de Educación Universitaria afirma que se avanza en condiciones para mejoras en los ingresos

CARACAS.-El profesor universitario y viceministro de Educación Universitaria, Francisco Garcés, afirmó este jueves que en todas las casas de estudios superiores se están «estableciendo las condiciones, la dedicación, la antigüedad de todos los profesores en función de establecer todos los escenarios posibles para sus mejoras».

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Rado, aseguró que «se han venido cancelando mejoras» tras el anuncio del Ejecutivo en relación a los ingresos de todos los trabajadores públicos y pensionados.

«Desde el pasado 30 de abril la presidenta encargada anunció mejoras a los distintos sectores, entre los cuales está incluido el sector universitario y así se ha venido haciendo«, dijo.

Garcés insistió en que se han dado «pasos responsables» para que los cambios en los ingresos de los trabajadores «signifiquen un poder adquisitivo mayor» y que además abran la puerta a la recuperación social y de los ingresos.

Al ser consultado sobre un posible recorrido por las distintas universidades del país, el viceministro comentó que la recuperación de las instalaciones se ha implementado en varias casas de estudios y que se han llevado a cabo reuniones con los rectores para establecer un «plan de trabajo inicial que nos va a llevar a recorrer un poco más la geografía nacional».

También puede leer: Cámara de Valores destaca formas en la que puede contribuir a estabilizar la economía

El también integrante del Programa de Paz y Convivencia Democrática afirmó que la sociedad necesita de una «diálogo amplio e incluyente para sanar los problemas» que la han afectado.

Sostuvo que se requiere un «acuerdo nacional de los diversos actores sociales» para atender las dificultades que se viven en el país en materia salarial y servicios públicos.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio