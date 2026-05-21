Aclaran que los expolicías metropolitanos no tienen libertad plena, sino una medida sustitutiva

CARACAS.- El abogado y representante de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril del 2002, Antonio Molina, comentó que los hechos de Puente Llaguno y el largo juicio de los funcionarios metropilitanos imputados, marcaron un antes y después para el país, y «no pueden ser olvidados ni tapados en la actualidad«.

Molina defendió los canales brindados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para la sana conviviencia nacional, sin embargo, afirmó que tras la reciente liberación de expolicías metropolitanos un «sector de la oposición se aprovecha» de estos mecanismos que se han extendido para «hacer ver a estas personas como presos políticos y estos fueron sentenciados por crímenes cometidos, (homicidio) en un golpe de Estado, ellos jamás van a ser presos políticos«, recalcó.

Subrayó que estos ciudadanos bajo ningún concepto pueden tener indulto o amnistía,»no es que se le perdonó la pena, tienen una medida sustitutiva, yo respeto la decisión del Ejecutivo, pero no la comparto«, agregó.

En entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio , aseguró que las nuevas generaciones deben conocer y no dejarse llevar por informaciones que «no tienen validez» sobre este caso. «Yo tengo información que esos sectores a través de esa campaña de desprestigio contra el gobierno nacional, han querido presentar ante los tribunales solicitudes de otorgamiento de sobreseimiento de la causa a través de la aplicación de la Ley de Amnistía inclusive casos de drogas y corrupción«.

El también abogado reiteró que la Asamblea Nacional ha sido «muy asertiva» en revisar caso por caso de la aplicación de la amnistía.

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Unión Radio